di Monica De Santis

Il cuore grande dei salernitani. Da alcuni giorni stanno arrivando nella chiesa di Sant’Andrea in via Dei Canali donazioni di abiti, coperte, cibo e medicinali, da parte di aziende e privati cittadini da inviare in Ucraina. Un aiuto concreto e subito. Le donne della comunità ucraina in questi ultimi due giorni si stanno dedicando all’apertura delle scatole e delle buste consegnate per suddividere ciò che è stato donato così da facilitare la consegna quando il tutto arriverà in Ucraina. Quello che però manca fanno sapere sono i medicinali. Servono cerotti, garze sterili, disinfettante, ovatta, siringhe, bende, bendaggi sterilizzati, spugne emostatiche, antidoloranti, lacci emostatici, guanti, forbici mediche, compresse emostatiche, guanti sterilizzati. Chiunque vuole può portare questi o altro nella chiesa su indicata.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia