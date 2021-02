Il covid si è portato via don Alfonso Dolore nel quartiere Sant’Eustachio

di Monica De Santis

Non è riuscito a vincere la sua ultima battaglia Don Alfonso Santamaria storico parroco della chiesa di Sant’Eustachio, che si trova nell’omonimo quartiere si è spento nella giornata di ieri, dopo aver combattuto per più di 10 giorni contro il Covid. 81 anni e una vita dedicata al Signore, don Alfonso ha lasciato un vuoto immenso in tutta la sua comunità che gli è sempre stata accanto, soprattutto in questi ultimi giorni. L’anziano sacerdote, è spirato ieri mattina alle 7 all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dove si trovava ricoverato per problemi respiratori da circa due settimane.

