Il Covid rallenta, il personale ritorna a scarseggiare

di Rosa Coppola

I reparti emergenziali del ‘Ruggi’ di Salerno in prima linea contro il Covid vanno verso la normalità delle attività ma rischiano, come un anno fa, la mancanza di personale. Un ritorno al punto di partenza, o quasi, quello che le Rianimazioni, e molte altre Unità ospedalieri, potrebbero tornare a vivere quando le attività si avvieranno nel solco della ordinarietà. Un campanello d’allarme emerso nel corso della trasmissione “Le Cronache Salute”, andato in onda ieri sui canali social del quotidiano, che ha affrontato il tema della riorganizzazione in corso all’interno dei plessi nosocomiali afferenti l’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno grazie alla curva dei contagi nettamente in calo. “Il trend della curva di positività è nettamente diminuito, spiega Rosa Frammartino- bed manager del Pronto soccorso aziendale-. La richiesta di degenza in Rianimazione è diminuita, anzi al Pronto soccorso si stanno ripresentando con forza le patologie internistiche…

