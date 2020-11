Il covid porta via Matteo Palma, uno dei titolari del Caffè et Cafè

“Sei stato una Persona perbene, buona, sincera, leale e quando serviva duro. Le sfide per te non sono mai state un problema. Hai lottato come sempre, ma questo maledetto Covid ha avuto la meglio”. Con queste parole i dipendenti del Caffè et Cafè, storico bar di Corso Garibaldi annunciano la scomparsa di Matteo Palma, tra i proprietari del bar. L’uomo è stato portato via dal Coronavirus ma, al momento, non si sa se aveva anche qualche malattia pregressa. “Resterai sempre nei nostri cuori perché col tuo sorriso sei stato un padre, un amico, un maestro e un grande esempio per tutti noi”, hanno aggiunto anche i dipendenti.

