Il covid non ferma la voglia di scuola, boom di iscritti al Liceo “Galizia”

di Monica De Santis

Nonostante il Covid, nonostante le chiusure, nonostante il ritorno a metà in presenza, il liceo Galizia di Nocera Inferiore può vantarsi di essere una tra le scuole della provincia di Salerno ad aver registrato un boom d’iscrizioni per l’anno 2021/2022. Ad annunciarlo, con un pizzico di orgoglio la dirigente scolastica Maria Giuseppa Vigorito… “Abbiamo avuto oltre 100 iscrizioni in più rispetto allo scorso anno e buona parte di queste per il liceo musicale. Merito del corpo docente che ha saputo sempre lavorare in piena sintonia ed armonia anche in questi lunghi, lunghissimi mesi di Dad”. Un boom d’iscritti nonostante quest’anno, causa Covid, non si sono potuti svolgere gli open day in presenza…

