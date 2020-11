Il Covid mette in ginocchio il settore alberghiero: fatturato crolla del 52%

di Erika Noschese

E’ il settore alberghiero il più colpito dall’emergenza Coronavirus. E’ quanto emerge dai dati Istat che registrano per le attività ricettive un calo del fatturato del 52% nel periodo da gennaio a settembre 2020. Un dato che si ripercuote anche sulla provincia di Salerno che, purtroppo, si allinea a quello nazionale. “L’Istituto di Statistica certifica che gli alberghi e le altre strutture ricettive sono tra le attività più colpite dalla pandemia. Chiediamo che Governo e Parlamento intervengano subito, per impedire una debacle totale”, ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, in relazione ai dati diffusi da Istat.

