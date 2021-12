Il Covid fa un altra vittima: Salerno e Montecorvino Rovella piangono Aniello Forte

Ancora vittime del Covid a Salerno. A perdere la vita, dopo il contagio, Aniello Forte, molto conosciuto in città e fratello di Lorenzo, il presidente del comitato Salute e Vita. L’uomo – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – da qualche giorno era ricoverato, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Giunto in ospedale è stato necessario intubarlo ma il suo corpo ha ceduto al virus. Il libero professionista residente a Montecorvino Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore sul suo profilo Facebook.

