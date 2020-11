“Il coraggio delle donne”, la nuova sfida della salernitana Grazia Biondi

di Erika Noschese

“Il coraggio delle donne”: è questa la nuova sfida della salernitana Grazia Biondi, simbolo di rinascita dopo che – per anni – ha subito violenza fisica e psicologica da parte del suo ex marito. “Il coraggio delle donne” è una testata giornalistica nata con l’intento di combattere, attraverso testimonianze, interviste, video e racconti, ogni forma di violenza che “provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata” dà voce a tutti coloro che spesso nessuno ha mai considerato, non volendo o semplicemente non rendendosi conto dell’importanza delle parole pronunciate da chi vive determinate situazioni, da chi subisce determinate ingiustizie, da chi soffre, da chi ha necessità di parlare, per il semplice motivo che facendolo si libererà una volta per tutte di un macigno, che soffoca il cuore.

