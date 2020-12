Il consigliere Zitarosa lascia la Lega e si candida a sindaco con una civica

di Erika Noschese

Ancora un addio in casa Lega Salerno. Ad abbandonare il Carroccio il consigliere comunale Giuseppe Zitarosa pronto a scendere in campo, alle prossime elezioni amministrative in programma nella primavera 2021, con una lista civica che rispetterà comunque i valori e gli ideali di destra. “Non mi candido con la Lega ma con una lista civica, fuori partiti”, ha dichiarato il consigliere comunale, annunciando l’intenzione di scendere in campo come candidato sindaco. “Mi slego dalla Lega, non è più il mio partito – ha aggiunto – Per me, quando si chiude un matrimonio, e per me è chiuso, gli errori sono sempre da entrambe le parti, la colpa è anche mia, ho sbagliato”.

