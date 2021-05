Il “Connubio Cilentano”. Antonio Baratta sul podio per il miglior gelato

di Monica De Santis

Un gelataio di Agropoli si aggiudica il terzo posto del concorso nazionale “Mandorla d’autore” Nasce tra la magia dei Templi di Paestum e il mare cristallino di Agropoli “Connubio Cilentano”, il nuovo gusto a base di mandorla creato dal gelataio agropolese Antonio Baratta e che, come detto, si è aggiudicato il terzo posto del concorso – contest organizzato da Goloasi.it in partnership con Città del Gelato che premia il miglior gelato artigianale alla mandorla di Toritto, realizzato esclusivamente con mandorle “Filippo Cea” di Toritto e prodotta da Città del Gelato. Il concorso era aperto a tutti i titolari di laboratori di gelateria, i familiari o i dipendenti, che producono gelato artigianale. Non vi è stato alcun vincolo di utilizzo di materie prime, ad eccezione della pasta di mandorla di Toritto, pertanto i partecipanti sono stati liberi di utilizzare gli ingredienti che abitualmente usano, non sono però stati ammessi nel processo di produzione del gelato grassi vegetali idrogenati, coloranti artificiali e prodotti OGM…

