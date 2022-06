Il Comune ricorderà Bruno Carmando

SALERNO – Una bella iniziativa del Comune di Salerno su indicazione del Presidente Salvatore Orlia del club graata Salerno 2010 si terrà nei prossimi giorni. Su sollecitazione del deputato dem che sta tentando di recuperare il vecchio Vestuti, sarà affissa una targa in ricordo di Bruno Carmando, il cuore pulsante della Salernitana e di diritto tra i padri nobili della squadra. Chi conosce la storia della Salernitana sa bene il ruolo che ha svolto Bruno. <Speravamo che ci si ricordasse oggi di quello che ha fatto Bruno per la Salernitana ma evidentemente non è stato così – dice amareggiato il tifoso storico Salvatore Orilia. Per carità le targhe che oggi saranno scoperte, dedicate a Somma e Fulvietto, sono giuste ma ricordarsi di Bruno, con una targa da porre sotto la finestra del terrazzino all’ingresso del <Vestuti> può essere un altro degno omaggio per il nostro storico massaggiatore che ha dato tanto a Salerno e alla Salernitana. Mi consola il fatto che il Comune terrà un’altra cerimonia per ricordare Bruno alla città e ai tifosi>.Sempre il Comune questa mattina provvederà sempre al Vestuti a sistemare due targhe ricordo in ricordo di Bruno Somma – su richiesta dell’Associazione Salernitani Doc e a Fulvio DeMaio, su richiesta di Enzo Todaro, presidente dei giornalisti salernitani. Enzo Sica

