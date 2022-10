Il Comune offre sport gratis per i minori disagiati

di Anna Villani

Sul sito del Comune di Angri è stato pubblicato un avviso pubblico rivolto a tutte le associazioni sportive del territorio che intendono aderire al protocollo d’intesa che permetterà a tutti i minori presenti sul territorio appartenenti a famiglie con basso reddito, di partecipare alle attività sportive. Le associazioni che intendono partecipare dovranno compilare il modulo online. A riproporre l’iniziativa è stato il consigliere comunale Giuseppe Del Sorbo, appartenente alla maggioranza che sostiene il sindaco nonchè consigliere provinciale. Del Sorbo ha riproposto questo progetto che negli anni precedenti ha già dato la possibilità a tanti bambini e ragazzi di Angri, in maniera del tutto gratuita, di godere del diritto al gioco e delle attività extrascolastiche. Il consigliere, comunale e provinciale, ha 32 anni, laureato in Scienze della Comunicazione, ha iniziato a fare politica a 17 anni, in Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale. Con lo scioglimento di Alleanza Nazionale decise con il suo gruppo di non aderire al PDL, ma di continuare a fare politica a livello locale fondando un nuovo movimento politico: “Avanguardia Angri”.

“Mi sono candidato con Cosimo Ferraioli per la prima volta nel 2015, – dice – nel settembre del 2017 sono entrato in consiglio comunale”.

Scout nell’Agesci dal 2002, Capo educatore dal 2012. Nel 2018 ha aderito alla Lega. Dal 2020 nuovamente in consiglio comunale con Cosimo Ferraioli. A dicembre 2021 eletto in consiglio provinciale “il candidato più votato del centrodestra”. Consigliere, in cosa consiste il bando e cosa avrà di diverso rispetto al precedente?

“Il Protocollo d’Intesa che stiamo proponendo alle Associazioni sportive del territorio consentirà a bambini appartenenti a famiglie in difficoltà economica di svolgere attività sportiva gratuitamente. È un appello di solidarietà, possibile grazie all’impegno delle realtà associative del territorio. Un’iniziativa che come amministrazione abbiamo proposto per la prima volta nel 2017. Più di 230 i posti che vennero messi a disposizione. L’adesione al Protocollo d’Intesa è anche un’occasione per rafforzare quel rapporto di collaborazione Istituzioni-Associazioni-Cittadini, un modo per fare rete e facilitare il raggiungimento di obiettivi comuni”.

Quando si chiuderà l’avviso?

“Non è prevista una chiusura, le Associazioni chiedono di aderire specificando numero di minori disposte ad accogliere e fascia di età. Si procederà poi con la firma del Protocollo che avrà una durata triennale”.

Lo sport come aggregazione?

“Lo sport è aggregazione. Un modo per favorire l’inclusione di quanti si trovano in una situazione di particolare difficoltà e per contribuire, grazie ai sani valori dello sport, alla loro crescita e formazione”.

Ha in mente altre proposte per la cittadinanza angrese?

“Ho in mente altre iniziative da portare avanti con l’amministrazione. Penso ad iniziative che possano avvicinare di più i giovani, fin da piccoli, alle Istituzioni. Mi riferisco, ad esempio, al Forum dei giovani e al Consiglio comunale dei ragazzi. Ci sto lavorando insieme ad altri consiglieri comunali”.

Come procede il lavoro amministrativo?

“Amministrare non è semplice. Le difficoltà che siamo chiamati ad affrontare ogni giorno sono tante e spesso all’esterno non c’è una reale percezione degli enormi sforzi che si fanno. Ho deciso di vivere in prima persona le Istituzioni, una scelta di Servizio che mi vede impegnato ogni giorno per la mia città”.

Lei è pure consigliere provinciale, come procede questo impegno per la città che rappresenta in quel consesso?

“Dallo scorso dicembre sono stato eletto anche in Consiglio Provinciale. La nostra è una provincia vasta e, seppur tra i banchi della minoranza, sento il dovere di rappresentare non solo la mia città, ma i 158 comuni dell’intero territorio provinciale. Tutti allo stesso modo. Il mio ruolo di Consigliere comunale e provinciale mi permette di dialogare, continuamente, con amministratori e cittadini che mi chiedono di sostenere le loro istanze. Farò sempre del mio meglio per poterle sostenere all’interno delle Istituzioni che ho l’onore di rappresentare”.

In questi giorni, a causa delle piogge battenti ci sono stati diversi problemi sul territorio ma in particolare in via Orta Longa dove gli abitanti hanno mostrato sui social diverse foto che evidenziano i gravi allagamenti avvenuti in zona. Dal comune hanno risposto che la competenza del tratto è provinciale. Vorrei sapere se lei ha avuto modo di segnalarlo in provincia.

“Ne ho parlato con uno dei residenti. Il comune ha chiesto l’intervento della provincia, che ha competenze sulla strada…nessuna risposta. Provo a sentire il Presidente della Provincia Michele Strianese”.

