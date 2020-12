Il Comune di Salerno e al Liceo Tasso ricevono il Premio Sichelgaita

di Monica De Santis

Consegnati ieri mattina a Palazzo di Città i premi Internazionale “Principessa Sichelgaita” promosso dallo Studio Legale Internazionale Incutti, per lo sviluppo urbanistico e per le opere pubbliche d’alto valore ingegneristico ed architettonico che hanno elevato la città a livello “europeo di sviluppo”. Il premio, raffigurante una scultura bronzea della principessa longobarda-normanna, è stato assegnato a pari merito al Comune di Salerno e al Liceo Classico Torquato Tasso per le sue tradizioni storiche, per la vitalità attuale, per la formazione d’allievi di valore, per i docenti di prestigio ed elevata cultura.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia