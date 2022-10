Il Comune di Castellabate cerca avvocati che lavorino gratis, minoranza: «Vergogna!»

di Arturo Calabrese

Si fa sempre più critico e puntuale il gruppo di minoranza “Castellabate al Centro costituito dai consiglieri Domenico Di Luccia e Catina Tortora. Nel mirino dell’opposizione finisce l’ultimo avviso pubblico del Comune di Castellabate, ente guidato dal sindaco Marco Rizzo. Il Comune di Benvenuti al Sud, infatti, cerca avvocati che lavorino a titolo gratuito per difendere l’ente in eventuali contenziosi. «Da Palazzo di Città, la più “illuminata” amministrazione degli ultimi anni, continua a diffondere perle di saggezza – dicono dall’opposizione – dopo la vergognosa pagina circa l’assunzione di un super dirigente per l’Ufficio Avvocatura alla modica cifra di 57mila euro annui circa, in barba alle tante professionalità interne, l’11 maggio 2022 – continuano Domenico Di Luccia e Catina Tortora – si procedeva all’indizione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di patrocinio o di consulenza a titolo gratuito, nell’interesse del Comune di Castellabate. Senza nessun pudore, mentre si sprecano 47mila euro per assumere un secondo coordinatore per il servizio spazzamento, il 26 settembre l’amministrazione della rinascita riapre il bando per selezionare ulteriori avvocati che dovranno lavorare gratuitamente per il Comune. La mortificazione di tanti giovani professionisti soprattutto di Castellabate continua – concludono – nel silenzio assordante e nella complicità di che voleva aprire le “scatolette di tonno” anche a Castellabate».

