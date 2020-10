“Il Comune aiuti economicamente il liceo Severi dopo il furto”

“L’amministrazione comunale dia un contributo economico al liceo scientifico Francesco Severi”. E’ la richiesta avanzata dal consigliere di Moderati Per Salerno Pietro Stasi, in una lettera inviata al sindaco Vincenzo Napoli. Nei giorni scorsi, infatti, i ladri hanno fatto visita al liceo scientifico Severi di Salerno portando via i computer utilizzati per il materiale didattico. Da qui la richiesta del consigliere Stasi di aiutare economicamente il liceo salernitano, soprattutto in questa fase così delicata dove studenti e docenti sono costretti a svolgere attività scolastica con la modalità della didattica a distanza, come prevede l’ordinanza regionale firmata nei giorni scorsi dal governatore De Luca. Nella stessa giornata i ladri hanno fatto visita anche in un asilo di via Sichelmanno dove, però, la refurtiva sarebbe di poche decine di euro: ad essere portate via una cassa audio e una cassetta delle offerte che conteneva circa 40 euro.

