Il Comandante Fazio è pronto per la guerra

SALERNO – Prime parole affidate al profilo ufficiale social della Salernitana, per il neo acquisto della Salernitana Federico Fazio (nella foto ussalernitana1919.it): «Sono molto contento di arrivare in questo club -ha esordito il Comandante- sono molto felice di conoscere i compagni, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi per aiutare questa squadra ad arrivare all’obiettivo principale». Fazio, nonostante la lunga inattività, è pronto a dare una mano alla Salernitana: «Vengo qui a lottare, ho visto tante partite della Salernitana, conosco bene i giocatori. A mio avviso hanno tanta qualità, sono molto forti e devono solo ritrovare la fiducia per arrivare all’obiettivo». Un ritorno alle origini per Fazio, che è tornato nella terra dei propri avi: «I miei bisnonni sono nati in provincia di Salerno e sono partiti tanti anni fa dal porto di Salerno per raggiungere l’Argentina. Se mi avessero visto qua, con questa maglia addosso, sono certo che sarebbero stati contenti». Nonostante la Salernitana sia il fanalino di coda della classifica, Fazio è convinto di poter centrare l’impresa: «Il campionato è lungo, mancano tante partite e possiamo farcela. Dobbiamo pensare partita dopo partita e lottare perché questa è una squadra che ha le qualità e le capacità può raggiungere l’obiettivo». Infine il difensore centrale argentino ha spiegato la scelta del numero di maglia ed ha riservato un pensiero alla torcida granata: «Perchè il 17? Semplice, è il giorno in cui sono nato. La tifoseria della Salernitana è molto calda, da quello che so è simile a quella argentina da dove vengo io, è importante che siano accanto a noi speriamo che possano esserci perché -ha concluso Fazio- dovranno lottare insieme a noi per centrare la salvezza». (m.d.m.)

