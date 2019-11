Il clan degli ebolitani spacciava nel carcere di Salerno

Le dosi venivano consegnate anche in carcere, e l’attività dei pusher era frenetica. Vi sono anche diversi ebolitani tra le 36 persone raggiunte da ordine di custodia eseguito dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata su disposizione della locale procura della repubblica. Per tutti le accuse sono di detenzione e spaccio di stupefacenti. Il blitz di ieri mattina è giunto a conclusione di un’indagine dei militari della Compagnia di Torre Annunziata che ha fatto luce su un giro di cessioni di cocaina, hashish, marijuana e droghe sintetiche nei comuni dell’area nonchè in diverse città delle province di Napoli, Salerno e Messina. Oltre 700 le cessioni contestate per un giro d’affari di 14mila euro in constatati in 4 mesi di intercettazioni. Le consegne dello stupefacente avvenivano prevalentemente a domicilio, dopo una richiesta telefonica. Alcune dosi erano destinate alle carceri di Salerno e Lanciano. Il giro di affari ammontava a migliaia di euro al giorno. Dei 36 indagati, quattro erano già detenuti e due ai domiciliari. Tutti devono rispondere a vario titolo di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ma in un caso anche di estorsione per il recupero di una somma di denaro pattuita per l’acquisto di una partita di droga. Per 19 indagati, il gip Antonio Fiorentino ha deciso per il carcere, per sette i domiciliari, mentre altri nove indagati sono destinatari di una misura di divieto di dimora. Un indagato ha poi l’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria. Le misure sono state notificate tra Torre Annunziata, Napoli, Torre del Greco, Trecase, Boscoreale, Messina, Eboli, Molinella in provincia di Bologna, Minturno in provincia di Latina, Cassino in provincia di Frosinone, e Lanciano provincia di Chieti. L’indagine dei carabinieri ha messo in luce un gruppo di persone costantemente in contatto tra loro per l’approvvigionamento e lo spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina, ma anche droghe sintetiche, hashish e marijuana che venivano vendute in diverse piazze a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi, ma anche a Eboli e a Messina. La consegna delle dosi era a domicilio o in luoghi stabiliti dopo un contatto telefonico per concordare quantita’ e prezzo con linguaggio criptico, sfruttando utenze telefoniche intestate a persone inesistenti. Nel corso dell’indagine, sequestrate diverse partite di droga (250 grammi di cocaina, un chilo di hashish e 14 pastiglie di suboxodone) e arrestato in 12 persone, 8 delle quali sono destinatarie del provvedimento notificato ieri. L’inchiesta abbraccia un periodo di tempo che va da febbraio a giugno 2018 e si è avvalsa di intercettazioni, monitoraggio di veicoli, servizi di osservazione e pedinamento. I salernitani finiti nei guai sono: Gerardo Morello (divieto di dimora ad Eboli); Mario Corsano, già detenuto (per alcuni capi d’imputazione il gip ha dichiarato l’incompetenza territoriale); Roberta Somma (per alcuni capi d’imputazione il gip ha dichiarato l’incompetenza territoriale); Modesto Portalupi (per alcuni capi d’imputazione il gip ha dichiarato l’incompetenza territoriale); Pasquale De Luisa (per alcuni capi d’imputazione il gip ha dichiarato l’incompetenza territoriale); Gerardo Simeone, alias Bigattino (domiciliari), Renato D’Arienzo (domiciliari); Mario Ruggiero (divieto di dimora ad Eboli); Ciro Tortora (divieto di dimora ad Eboli); Veronica Morelli (Domiciliari).

Era Sartori detenuto a Fuorni a fare da intermediario

Mauro Corsano si approvvigionava dello stupefacente a San Giovanni a Teduccio attraverso l’intermediazione di Demetrio Sartori detenuto nel carcere di Salerno e la cooperazione di Alessio Corsabono e Pasquale De Luise. Era Denetrio Sartori a mettere in contatto acquirente e venditore. Nel corso dei continui acquisti non mancano momenti di tensioni e minacce telefoniche per delle forniture non pagate. In una intercettazione Sartori minaccia Corsano riuscendo ad estorcere il pagamento rateale del debito. Pagamenti che pare verranno effettuati tramite postepay sia da Roberta Somma che da Renato D’Arienzo.

Il promotore è ritenuto Alessio Corsano Come corriere la compagna Veronica Morelli

Promotore dello spaccio nella casa circondariale di Salerno è considerato Alessio Corsano, fratello di Mauro Corsano residente ad Eboli e già detenuto per altro. Alessio Corsano nell’attività illecitaha utilizzato come corriere la c ompagna Veronica Morelli arrestata già nel corso dell’inchiesta per detenzione di 54 grammi di stupefacenti a seguito di alcune intercettazioni. Corsano, inoltre si avvale anche di Pasquale De Luise il quale viene espressamente incaricato di procurare lo stupefacente a Veronica Morelli. De Luise durante le conversazioni non usa un linguaggio criptico, a testimonianza della sua sicurezza. Esclude che il cellulare, abusivamente detenuto, possa essere intercettato. Lo stupefacente una volta consegnati a Corsano Alessio questi si occupava di cederlo al dettaglio all’interno del penitenziario di Salerno agli abituali assuntori detenuti. Numerose le fonti di prova acquisite dagli investigatori nel corso dell’attività d’indagine che hanno portato anche alle misure cautelari.

