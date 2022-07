Il centrodestra si spacca: FdI e Udc si sfilano dopo l’incontro

Il centrodestra non sarà compatto in vista delle prossime elezioni comunali, in programma il prossimo anno. A fare un passo indietro l’Udc e Fratelli d’Italia dopo che lo scorso sei luglio si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato le delegazioni dai partiti del centrodestra (Forza Italia, Lega, Udc e Fdi). In quell’occasione, sia Forza Italia che la Lega si sono resi disponibili ad avviare un percorso di confronto con le realtà civiche presenti in città, alternative all’amministrazione Lanzara, che possa condurre ad un accordo politico programmatico comune. Su questo punto le delegazioni dell’Udc e di Fdi si sono riservate di fornire proprie determinazioni entro pochi giorni. Pertanto ieri, in mancanza di comunicazioni da parte di Udc e Fdi sul punto, Forza Italia e la Lega hanno deciso di annunciare che i forzisti e i leghisti si rendono immediatamente disponibile a confrontarsi con le forze civiche della Città di Pontecagnano Faiano per costruire un percorso Politico Programmatico comune. “I partiti si appellano a quanti hanno a cuore il futuro della nostra Città ad unirsi nella realizzazione di una coalizione di Unità Cittadina. Alla base di questa scelta vi è la convinzione che prima di qualsiasi interesse di parte viene il futuro della nostra Pontecagnano Faiano”, hanno scritto in una nota i rappresentanti cittadini Gianfranco Ferro e Mario Vivone. Intanto, sempre in casa Forza Italia non si placa la polemica dopo i lavori per i lavori di bonifica dall’amianto eseguiti presso il tabacchificio Ati Alfani. I consiglieri di FI, Gianfranco Ferro, Francesco Pastore e Raffaele Silvestri, ieri mattina – a seguito di una loro richiesta formale – sono stati ricevuti dalla direttrice dei dipartimento di prevenzione Uoc Igiene e Medicina del Lavoro dell’Asl di Salerno per avere chiarimenti in merito ai lavori di bonifica dell’amianto eseguito presso il tabacchifici. La dottoressa Maria Rosaria Cestaro ha reso noto che i lavori di bonifica sono terminati lo scorso 20 luglio, eseguiti regolarmente senza pregiudizi alcuno per la salute dei cittadini. “L’occasione è stata utile per sottolineare quelle che a nostro avviso sono state delle mancanze da parte del sindaco, a partire da una conduzione sbagliata della comunicazione sull’intera vicenda”, hanno dichiarato i consiglieri azzurri. Dunque, al termine dei lavori non vi sarebbe stata alcuna comunicazione da parte di Giuseppe Lanzara così come non è stato reso noto alla cittadinanza che non si tratta di una totale operazione di bonifica bensì parziale. La questione era stata sollevata anche in consiglio comunale ma il primo cittadino non ha mai confermato la bonifica parziale che a poco e nulla serve, fermo restando la tutela della salute dei cittadini grazie all’intervento dell’Asl di Salerno che ha ridotto a zero la presenza di fibre di amianto.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia