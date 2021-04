Il Centrodestra si riunisce: pronto il nome

di Erika Noschese

La coalizione di centrodestra ad un punto di svolta. Dopo i solleciti di quest’ultimo periodo, il giorno tanto atteso sembra essere arrivato. Lunedì, alle 19, presso la segreteria del parlamentare di Forza Italia, Enzo Fasano, ci sarà l’incontro con tutti gli esponenti della coalizione. Un centrodestra unito che prova a presentarsi agli elettori, alle prossime elezioni comunali, senza Fratelli d’Italia, il partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni che, nella città capoluogo, così come a Battipaglia, ha deciso di staccarsi dalla coalizione. Se nella città della Piana del Sele, FdI ha lanciato il suo candidato sindaco, Ugo Tozzi, nella città capoluogo ha scelto invece di sostenere la candidatura a sindaco dell’avvocato penalista Michele Sarno. Intanto, dopo l’ultimatum dell’Udc, in cui si sollecitava una accelerazione nell’individuazione del candidato a sindaco di Salerno, i coordinatori provinciali di Forza Italia Enzo Fasano, della Lega Attilio Pierro, di Cambiamo Luigi Cerruti, dei Liberaldemocratici Angelo Giubileo, dell’Udc Mario Polichetti, e dei Liberalsocialisti Antonio Di Cunzolo, hanno deciso di convocarsi nello studio dell’onorevole Fasano per un incontro programmatico e una decisione definitiva sulle proposte finora pervenute e su cui si ritiene opportuno una comune riflessione. Lunedì potrebbe essere oggetto di discussione anche la grande coalizione civica che si sta provando a formare, con Michele Ragosta leader di Davvero Ecologia e Diritti, il gruppo Oltre e tutti i movimenti civici che si presentano come alternativa all’amministrazione Napoli. Proprio nella giornata di lunedì potrebbe essere confermato il nome di Michele Tedesco candidato sindaco, l’unico che – fino ad ora – sembra avere il sì del centrodestra e delle civiche. Al momento, non si esclude che questo possa essere solo uno dei tanti incontri prima di chiarire definitivamente il destino della coalizione e delle liste civiche.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia