“Il caso Sibilia? Contrario ai troppi incarichi”

Un fulmine a ciel sereno nella Lega Nazional Dilettanti che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione nella Figc. Cosimo Sibilia sarebbe incompatibile nel ruolo di presidente, perché già deputato della Repubblica Italiana. Del clamoroso caso ne parliamo con un uomo di Sport e di politica, Salvatore Gagliano già Presidente della FIGC Campania, Consigliere Federale e Consigliere Regionale della Campania. Gagliano cosa ne pensa del caso sollevato dal Codacons? “Guardi la cosa clamorosa è che tale problematica scoppia proprio alla vigilia delle prossime elezioni della FIGC, che di certo avrebbero visto impegnato il Presidente uscente, e che sono previste per il prossimo mese di marzo. Certo i riferimenti legislativi sono chiari ed a mio parere le motivazioni potrebbero essere fondate. E’ un bel problema che investe la federazione calcio, in un momento di estrema delicatezza visti e considerati i grandi problemi che gia assillano il calcio e soprattutto calcio dilettantistico , in questo momento legato al Covid.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia