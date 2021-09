Il canto “Sui Generis” di 67 belle voci

di Vincenzo Leone

“Sui Generis”. Di “Maria e Gennaro Rivetti” Partecipa alla terza edizione della “Festa dei cori. Salerno, La Woodstock corale”. Organizzato da “ARCC”, avrà luogo domenica, al parco del Mercatello, ore 19. Composto principalmente da famiglie amanti della polifonia, “Sui Generis”, strizza l’occhio a grandi e piccini, mettendo al primo piano, il coinvolgimento emotivo e relazionale attraverso il canto d’insieme. Diretto dai Maestri “Gennaro e Maria Rivetti”, il coro si avvale dell’accompagnamento pianistico del Maestro Corrado Vecchi. Il variegato collettivo, porta in scena svariatissimi generi musicali, come la musica sacra, profana, contemporanea ed etnica, riscuotendo parecchi successi e consensi anche su scala internazionale. Esempio, la “Rassegna di cori internazionali della Val Pusteria, nel giugno del 2019, o il primo posto allo “Scapolare d’oro”, nella città di Campagna, nel giugno del 2016. Durante l’intero periodo di Lock down, le prove e le attività del complesso, non hanno mai incontrato difficoltà. Grazie alle tecnologie “smart”, è stato possibile partecipare al “Fabriano choral festival (web edition), nel luglio 2020. I componenti sono ben 67. Si dividono in 36 soprani, 19 contralti e 12 tenori. Eccolo la lista completa. (Gennaro Rivetti, Maria Rivetti, Sissi Cappello, Ferdinando Vecchi, Corrado Vecchi, Davide Urru, Antonio Urru, Daniele Signorelli, Maurizio Sconza, Cristian Polverino, Marco Percoraro, Fulvio Mammone, Orlando Landi, Angelo Fiore, Guerino Ferri, Giuseppe Del Giudice, Monica Zoccola, Luigia Zoccola, Giuditta Spagnuolo, Antonietta Scotillo, Consiglia Sconza, Anna Scandone, Monica Rossi, Carmelina Perolicchio, Geradina Mondelli, Anna Mele, Cristina Marotta, Ida Mammone, Stefania Maddalo, Letizia Ferro, Giuseppina Fattorusso, Emilia Erra, Alesandra Crudele, Irene Concilio, Camilia Viscito, Wendu Urru, Susanna Urru, Luisa Fernanda Urru, Carlotta Urru, Brandon Urru,Luigia Trivisone, Vittoria Miyuki Trezza, Regina Stanzione, Luigi Maria Signorelli, Gaia Rita Signorelli, Angelo Signorelli, Antonio Sconza, Angelina Riviello, Maria Teresa Rega, Roberta Pierro, Fiorella Pellegrino, Martina Pecoraro, Anna Palma, Federica Mazzoni, Stefania Maisto, Anna Gisolfi, Maria Giuliana Giannattasio, Vincenza Galbini, Giovanna Franco, Giulia Fiore, Giovanna Fiore, Vittoria Ferri,Stefania Ferri, Maria Giovanna Ferri, Daniela Ciaparrone, Loredana Ciaglia, Annalisa Castagna, Milena Bottiglieri, Diego Maria Andreoli, Carmen Andreoli e Bruno Adreoli). Questi, alcuni dei nomi che parteciperanno alla manifestazione di domenica, che avrà come ospiti, quattro cori differenti. “Sui Generis”, diretto da “Gennaro e Maria Rivetti”. “Armonia”, diretto da “Vicente Pepe”. “Daltrocanto”, diretto da “Patrizia Bruno”. “The Angel Voices”, diretto da “Marinella Miceli”. L’evento inizierà alle ore 19, e la prenotazione è obbligatoria su www.postoriservato.it. Per altre info su “Sui Generis”, visitare la pagina web corosuigenerissalerno@gmail.com, con relativi link youtube e facebook.

