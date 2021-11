Il calendario di Chiara Di Domenico per dire Stop alla Violenza sulle donne

Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni 2021, il calendario di Chiara Di Domenico: dodici mesi di eleganza pura per la ventenne reginetta di bellezza dell’area protetta. Il prossimo dicembre, come tradizione vuole è il mese che porta a guardarsi intorno al fine di scegliere quale sarà il calendario più bello e particolare. L’offerta è ricca ma ognuno ha i suoi gusti. La proposta firmata Lino’s Production che vede la bella Miss salese immortalata per un giorno da Emanuele Walter Navazio tra i suggestivi vicoletti di Sala Consilina vuole lanciare un messaggio di Stop alla Violenza sulle Donne. Una donna su tre, nel mondo, ha subito violenza. Il lockdown e la pandemia hanno peggiorato la situazione delle donne che si sono ritrovate doppiamente isolate, con la difficoltà di chiedere aiuto. Il calendario – dichiara il Patron Lino Miraldi – verrà ufficialmente presentato, prima o durante le vacanze natalizie, a Sala Consilina in un evento che stiamo organizzando.

