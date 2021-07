Il cadavere di un cane rinvenuto in una valigia

Macabro ritrovamento poche ore fa nel fiume Irno. Il cadavere di un cane è stato rinvenuto in una valigia lanciata nel fiume Irno. Poche le informazioni emerse fino ad ora ma stando a quanto emerge, ignoti avrebbero messo il cane, ancora vivo, in valigia per poi lanciarla nel fiume. Sul posto la polizia.

