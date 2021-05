Il 28 giugno la deadline per l’iscrizione alla A Mercato estivo dal 1° luglio al 31 agosto

Il Consiglio Figc ha approvato il manuale delle licenze nazionali per la prossima stagione sportiva che prevede il 28 giugno come termine perentorio per la presentazione della documentazione per l’iscrizione ai campionati. L’8 luglio èprevista la comunicazione dell’istruttoria ai Club e il 15 luglio sarà convocato il Consiglio Federale per eventuali ricorsi. Il Consiglio della Figc ha approvato i termini del tesseramento per la prossima stagione, che prevedono queste date per la campagna trasferimenti: 1 luglio – 31 agosto 2021 e 3 gennaio-31 gennaio 2022. Dal 24 maggio, inoltre, sarà possibile depositare accordi preliminari. Su proposta del presidente federale, è stato approvato il principio di una nuova norma che impone il blocco della campagna trasferimenti per le società di Serie A e di Serie B che superano il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione sportiva 2021/2022 e non prestano idonee garanzie per l’eccedenza. La determinazione nel dettaglio della nuova disciplina sarà approvata alla prossima riunione di Consiglio Federale, a seguito della riunione del tavolo tecnico sulla crisi economica convocato per venerdì 21 maggio. Decretato anche lo slittamento del pagamento degi stipendi dei calciatori di serie A di un mese e ratificata la norma anti Super League.

