“Il 2021, per Pagani, sia l’anno del rilancio economico: il commercio torni ad essere fiore all’occhiello”

di Erika Noschese

L’inizio del nuovo anno porta, generalmente, coincide anche con il tempo dei bilanci. Per l’amministrazione comunale di Pagani, guidata dal sindaco Lello De Prisco, è ancora troppo presto fare un primo resoconto di quanto fatto in questi anni. A tracciare un primo bilancio, sottolineando soprattutto cosa non va è il consigliere d’opposizione Vincenzo Calce. “E’ ancora troppo presto per fare dei bilanci, il tempo è così breve che risulta difficile. Si prova ad immaginare e a valutare ma si tratta di un’amministrazione da poco eletta, in piena emergenza Covid – ha dichiarato Calce – Secondo me, su alcune cose bisogna migliorare, tipo sul sociale, anche considerando il momento”.

