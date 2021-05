Il 14 Maggio il convegno on line per il turismo balneare

L’associazione Fiba-Confesercenti Campania e la Società degli avvocati amministrativisti delle province di Salerno e Avellino organizzano un’iniziativa tecnica di grande spessore in materia di demanio marittimo. Intitolato “Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative nel 2021: tutela delle imprese balneari, certezza del diritto e garanzie della concorrenza”, il webinar è in programma venerdì 14 maggio dalle 15.30 alle 18.30 sulla piattaforma Zoom e sarà valido per il riconoscimento di tre crediti formativi agli iscritti agli ordini forensi. Fonte: MondoBalneare.com Queste le relazioni in programma: Raffaele Esposito (presidente Fiba Campania e Confesercenti della provincia di Salerno): “L’impresa balneare ai tempi del Covid-19 tra esigenze di stabilizzazione, incertezze amministrative e governo della transizione”. Pasquale D’Angiolillo (avvocato amministrativista), “La disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative: dal codice della navigazione alla norma salva lidi”. Ferdinando Belmonte (avvocato amministrativista): “Sintesi ricognitiva della giurisprudenza amministrativa in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”. Paolo De Caterini (già professore associato di diritto dell’Unione europea all’Università di Roma Luiss “Guido Carli”): “L’utilizzo del demanio marittimo nello spettro del diritto unionale: la latitudine applicativa della direttiva 2006/123/CE” Daniele Burzichelli (presidente Tar Sicilia, sezione di Catania): “L’attuazione del principio di concorrenza nell’uso del demanio marittimo per i servizi balneari” Antonio Pasca (presidente Tar Puglia, sezione di Lecce): “La proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime nel rapporto tra diritto interno e diritto unionale” Il convegno online sarà introdotto e coordinato di Antonio Brancaccio (presidente Società degli avvocati amministrativisti delle province di Salerno e Avellino) e prevederà anche i saluti di Leonardo Pasanisi (presidente Tar Campania, sezione di Salerno), Antonio Barra (presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino), Silverio Sica (presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno), Domenico Lentini (presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vallo della Lucania) e Vincenzo Schiavo (responsabile per le politiche per il mezzogiorno della Confesercenti e presidente della Confesercenti interregionale Campania e Molise). “Questo appuntamento di approfondimento, di riflessione amministrativa ed imprenditoriale rappresenta per FIBA Confesercenti un momento di straordinaria importanza”, dichiara Raffaele Esposito, Presidente di FIBA Campania. “Abbiamo coordinato l’iniziativa con gli avvocati Antonio Brancaccio e Pasquale D’Angiolillo, che ringraziamo, tra i massimi esperti di diritto amministrativo e maggiormente impegnati sulle questioni demaniali marittime nello scenario nazionale”.

