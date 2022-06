“Il 118 resta a Battipaglia. Ad Olevano un poliambulatorio”

di Luca Capacchione

Dopo i rumors di ieri che avevano lasciato sgomenti i cittadini di Battipaglia, l’ASL di Salerno ha confermato, dopo essere stata interpellata dal consigliere regionale del Partito Socialista Italiano Andrea Volpe e a seguito di un lungo confronto, che il presidio cittadino del 118 non sarà trasferito. Non erano mancate le polemiche sui social dopo la pubblicazione della notizia, con un breve intervento anche della Sindaca Cecilia Francese che prometteva battaglia sulla questione. Nemmeno il tempo di discutere che l’Azienda Sanitaria Locale ha provveduto a smentire il tutto, confermando che ad Olevano, nella struttura indicata come possibile nuova casa del pronto intervento sanitario, nascerà invece un poliambulatorio al servizio dei cittadini della città del Tusciano. Il Comune di Battipaglia ha fatto sapere che aveva preso in considerazione l’idea di spostare in una nuova sede le ambulanze, con preferenza o presso l’ospedale cittadino “Santa Maria della Speranza” – nei pressi dell’obitorio – o nella zona uffici della municipalizzata Alba Nuova, ma nessuna decisione è stata presa nel merito. L’ASL, secondo quanto già comunicato in precedenza, sottolinea come la volontà della direzione sanitaria sia quella di continuare a potenziare la medicina di prossimità, garantendo nuovi presidi territoriali, in modo da gestire da vicino e per tempo le emergenze.

