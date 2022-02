Il Comitato Centro Storico Alto, a palazzo di città, per presentare le proprie proposte in commissione

di Monica De Santis

Rappresentanti del Comitato Centro Storico Alto, ieri mattina si sono incontrati prima con la commissione Annona e Turismo e poi con la commissione cultura e ambiente del comune di Salerno. Nel corso degli incontri i rappresentanti hanno spiegato ai componenti delle due commissioni le problematiche che vi sono nel centro storico di Salerno ed hanno presentato anche una serie di proposte. In particolare i cittadini appartenenti al comitato hanno fatto notare che da alcuni anni l’attenzione dell’amministrazione comunale si è concentrata principalmente sul ripacimento delle spiagge, sull’apertura della Piazza Della Libertà e sul recupero di altre zone della città, abbassando un po’ l’attenzione sul centro storico della città, con le conseguenze di degrado che sono ben visibili agli occhi di tutti. Tra le altre proposte che sono state avanzate ai consiglieri comunali componenti le due commissioni, anche una mappatura di tutti i locali di proprietà del Comune di Salerno che sono stati affidati ad associazioni no profit. Una mappatura necessaria, soprattutto perchè alcune di queste associazioni, una volta ricevuto il locale in comodato d’uso dall’Amministrazione Comunale, non hanno mai iniziato a svolgere una vera e propria attività. Proposta ancora la realizzazione di una biblioteca di quartiere che possa essere d’aiuto ai tanti studenti che vivono nel centro storico e uno spazio dove poter svolgere attività ludiche o corsi di formazione aperti non solo ai più piccoli.

