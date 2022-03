Iervolino vuole comprare l’Espresso

Dall’università telematica, di cui è stato pioniere in Italia, ai settori del calcio e dell’editoria. E’ il percorso di Danilo Iervolino, 44enne imprenditore napoletano già patron dell’Università telematica Pegaso, oggi presidente della Salernitana e al vertice del gruppo editoriale Bfc Media con il quale, stando alle voci di stampa, punta all’acquisizione del settimanale “L’Espresso”. La storia di Iervolino parte da Palma Campania (Napoli), paesone di 15mila abitanti ai piedi del Vesuvio del quale sono originari i genitori. Il padre, che da Danilo Iervolino viene definito suo “esempio e modello”, è il fondatore delle scuole paritarie “Iervolino”, diffusissime a Napoli e in Campania. Laureato in Economia e Commercio all’Università Parthenope di Napoli con una tesi sul franchising, Danilo Iervolino racconta nel suo libro “Now” di come la tesi sia stata un momento di svolta nel suo percorso: “Un docente dell’Università di Salerno, che collaborava con mio padre, la lesse e ne rimase colpito. Mi presentò ai responsabili del corso di laurea in Scienze della Formazione del suo ateneo e così cominciai ad approfondire il tema della formazione a distanza nei suoi corsi”. Da lì arriva l’idea che più di tutte segna il curriculum di Danilo Iervolino: un’università telematica, la prima in Italia. Dopo un lungo soggiorno negli Stati Uniti, dove approfondisce il modello della formazione telematica e delle piattaforme tecnologiche, torna in Italia proprio quando nel 2003 il decreto “Moratti-Stanca” istituisce le università telematiche. Dopo 3 anni di pianificazione del progetto, nel 2006 nasce l’Università telematica Pegaso, con sede legale a Napoli. L’inizio è difficile, “avevo sottovalutato il fatto che l’Italia non era pronta”, racconterà in seguito Iervolino. Con il passare degli anni però i numeri della Pegaso crescono, fino ad essere scelta da oltre 100mila studenti con esami online e 92 sedi sparse in tutta Italia per le sedute di laurea.

