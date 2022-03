Iervolino: «Voglio unire Napoli e Salerno: spero nel gemellaggio»

SALERNO – Danilo Iervolino (nella foto di Guglielmo Gambardella) è tornato a parlare, all’emittente radiofonica napoletana Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” condotta dal giornalista Raffaele Auriemma. Il presidente della Salernitana ha toccato vari temi, innanzitutto facendo un primo bilancio della sua nuova esperienza: “Il mondo del calcio è affascinante e di grande prospettive. Come tutte le cose -ha aggiunto il patron granata- può essere migliorato, mi auguro che l’industria del calcio possa sposare di più l’aspetto digitale e per cercare di coinvolgere le nuove generazioni. C’è tanto da fare, però l’industria del calcio italiana ha spalle solide e robuste. Casini presidente di Lega? Ha presentato il suo progetto e noi l’abbiamo votato, è un grande giurista e risponde pienamente all’identikit di persona capace di mettere assieme gli interessi di tutti, con una giusta politica di coesione”. Ovviamente non poteva mancare la domanda sul suo rapporto con Salerno, una città che già stravede per lui: “Io stravedo per Salerno, i tifosi e tutta la città. Ho trovato un ambiente incredibile -ha spiegato Iervolino- una manifestazione d’affetto che mi rigenera e mi inorgoglisce. A oggi ce la stiamo mettendo tutta, in qualche partita siamo stati sfortunati, come contro il Venezia, con il Milan anche ci è andato stretto il pareggio ma il campionato è ancora lungo”. Domani per la Salernitana c’è l’ostacolo Juventus. Iervolino però non ha paura: “E’ una corazzata, ha vinto nove scudetti di fila, squadra formidabile e con eccellenze calcistiche ma il pallone è rotondo. La squadra è in forma, i giocatori hanno consapevolezza, la squadra sta crescendo, ci arriviamo bene. Faremo la nostra partita. Juventus può traumatizzata o arrabbiata dopo la Champions? Squadra che si rigenera in una maniera unica. Mai sottovalutare una squadra così. Non ci aspettiamo una squadra affranta o che faccia una partita blanda. Sono sicuro che vorranno fare risultato. Si stanno giocando il campionato nonché un piazzamento in Champions League”. Inevitabile il parallelismo tra la Salernitana, impegnata nella difficile corsa salvezza, ed il Napoli in piena lotta per lo scudetto: “Io mi auguro che entrambe raggiungano i rispettivi obiettivi. Il Napoli meriterebbe lo scudetto e credo che il valore della Salernitana dovrebbe permetterle di stare in massima serie”. Poi Iervolino conferma l’intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione con la società azzurra: “Con De Laurentiis vogliamo creare un ponte tra le due città e società. Io sono stato un grande tifoso del Napoli, ora lo sono della Salernitana, che mi ha dato il cuore e l’anima. Il tifo è emozione, passione, stare tutti insieme in una maniera travolgente. Mi auguro -ha concluso il presidente granata- che le due tifoserie possano trovare un feeling maggiore. Penso sempre che squadre e tifoserie debbano gemellarsi e abbassare i toni”.

