Iervolino: Uno sforzo per Cavani

SALERNO – Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino (nella foto) è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il patron del club granata ha parlato di alcuni temi, anche di calciomercato, legati ai granata, dopo la separazione poche settimane fa da Sabatini e l’ingaggio di Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo. Queste le sue parole suull’impresa salvezza e sul sogno Cavani “La salvezza è stata un’impresa, il mister è stato un campione. L’anno prossimo vogliamo una squadra rafforzata, competitiva, che possa salvarsi in tranquillità. Petagna da noi e Djuric al Napoli? Non ne so nulla, non vorrei che il direttore abbia ipotizzato delle cose, ma davvero non so nulla. Cavani alla Salernitana? Ogni volta che parlo con il direttore e l’allenatore, dico: sono in triplice veste: sono l’azionista di maggioranza della Salernitana, faccio il presidente ma sono anche tifoso, e da tifoso strizzo l’occhio a Cavani, dico: fate uno sforzetto. Da presidente dico che sarei onorato, da azionista vedo il valore di medio lungo periodo. Non so se il direttore abbia preso effettivamente contatto, ma sarebbe un sogno: ritengo sia la punta più forte del mondo”. Un passaggio importante Iervolino l’ha dedicato anche ad Ederson: “Ederson me l’hanno chiesto in tanti, ma io vorrei tenerlo. Per adesso non c’è nessuno spiraglio, ho rispedito al mittente tutte le proposte possibili. Non lo cederò. Tra lunedi e martedì faremo una ricognizione con De Sanctis e prenderemo tutte le decisioni. Poi ovviamente non costringo nessuno, non trattengo nessuno controvoglia e conterà anche la volontà del calciatore brasiliano. Se De Laurentiis me l’ha chiesto? No, o almeno -ha concluso Iervolino- non a me personalmente”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia