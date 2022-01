Iervolino ufficializza l’acquisto: “siamo fiduciosi per Salerno e la Salernitana”

“È con grande emozione che annuncio l’acquisizione della Salernitana 1919”. Inizia con l’annuncio tanto atteso il nuovo anno per i granata. Pochi minuti fa, Danilo Iervolino, fondatore dell’Università Pegaso, ha annunciato di aver acquistato la Salernitana.

“Salerno e i suoi tifosi meritano una squadra competitiva – ha dichiarato Iervolino – Credo fortemente che il progetto di rilancio della squadra che stiamo predisponendo garantirà equilibrio e stabilità alla società”. Poi, l’impegno per il campionato: “Assicuro da parte mia il massimo impegno per costruire un futuro duraturo e ricco di soddisfazioni per la città e per la sua straordinaria tifoseria – ha aggiunto il neo presidente – E’ con questi auspici che, insieme, accogliamo con fiducia il nuovo anno. Auguri a Salerno, evviva i granata”.

