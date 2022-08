Iervolino rompe gli indugi e convince Maggiore

di Marco De Martino

SALERNO – Dopo la scorpacciata di questi giorni, con l’arrivo dei vari Vilhena, Bronn e Candreva, la Salernitana mette in stand by il mercato e si concentra sul campionato. Non prima però di aver chiuso positivamente anche la trattativa per Giulio Maggiore (nella foto). MAGGIORE E’ (QUASI) GRANATA Dopo il summit tra Lucci, agente di Giulio Maggiore, ed il ds granata Morgan De Sanctis da cui era venuta fuori una fumata grigia, si attendeva la risposta definitiva del calciatore. Lucci infatti aveva chiesto un ingaggio più elevato per il suo assistito (1,2 milioni a stagione anzichè gli 850mila proposti dal club granata), con De Sanctis che ha annotato la richiesta per sottoporla al presidente Iervolino. Il numero uno granata ieri in serata ha rotto gli indugi ed ha aumentato l’offerta ad un milione di euro a stagione per i prossimi quattro anni, avvicinando sensibilmente la richiesta dell’agente del centrocampista. Un rilancio che dovrebbe a questo punto risultare decisivo, con Maggiore che dovrebbe rispondere affermativamente già nella mattinata di oggi. UN TUTTOCAMPISTA PER NICOLA Giulio Maggiore, classe 1998, è un centrocampista duttile (può giocare sia da mezzala, che da mediano, che da trequartista) e che, nonostante la notevole stazza fisica (è alto 187 centimetri) possiede ottime qualità tecniche. In pratica nella sua carriera ha sempre militato nello Spezia, facendo con le aquile tutta la trafila delle giovanili, raggiungendo la prima squadra e diventandone giovanissimo il capitano. Questa estate però c’è stata la rottura tra lo Spezia e Maggiore a causa del contratto in scadenza tra un anno e che non è stato rinnovato per le richieste avanzate dal calciatore e non ritenute congrue dal club bianconero. Uno strappo che ha fatto prima perdere la fascia e poi finire fuori rosa il centrocampista. Dopo essere stato a lungo corteggiato dal Torino, per Maggiore si erano fatte avanti Sassuolo, Atalanta e Fiorentina ma la Salernitana si è dimostrata la società più determinata ad ingaggiarlo. BOMBER IN STAND BY La Salernitana la prossima settimana si concentrerà sull’attaccante. Dopo il no dello Strasburgo per i 12 milioni offerti per Diallo, le richieste esose di Dia del Villareal, resta Piatek per il ruolo di bomber granata. Ha già detto no Strand Larsen, norvegese del Groningen mentre piace sempre il romanista Afena Gyan, ma non è da escludere il classico nome a sorpresa. Ad ogni modo se ne riparlerà la settimana prossima.

