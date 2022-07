Iervolino: “Mi aspettavo 15mila abbonamenti”

Sono convinto che faremo una squadra forte, saremo la sorpresa del campionato”. Non ha dubbi il presidente Danilo Iervolino che, in occasione del Memorial dedicato alla memoria del fratello, ne ha approfittato per fare il punto della situazione a quindici giorni dall’inizio del campionato di Serie A: “Stiamo lavorando tutti giorni ma è chiaro che quando andiamo su giocatori forti c’è l’intromissione di qualche altra squadra o la volontà di giocatori che cercano lidi più prestigiosi, ma per ora”. Tra i rivali di mercato c’è sicuramente il Monza: “Abbiamo ottimi rapporti con loro, è una casualità. Anche loro vogliono crescere e fanno calciomercato aggressivo”. Il prossimo calciatore ad essere annunciato sarà Kastanos, arrivato a Salerno proprio ieri sera: “Devo utilizzare i se e i condizionali che sono d’obbligo. Quello che oggi vale tra un’ora potrebbe non valere più”. A parte il ritorno del cipriota, saranno diverse le operazioni di mercato che la Salernitana porterà a termine da qui alla fine del mercato: “Siamo convinti che tre o quattro giocatori forti arriveranno. Arriverà un’ala, un attaccante, uno o due difensori. Abbiamo varie trattative in piedi che poi si devono sposare con la volontà del giocatore, con la questione economica, con l’accordo con la società di appartenenza ed anche con l’aspetto tattico che deve decidere il nostro tecnico Davide Nicola. Quando si incastra tutto, come avete visto, i giocatori arrivano”. Tra i giocatori arrivati a convincere Iervolino è la coppia d’attacco utilizzata da Nicola nel test match contro il Galatasaray: “Botheim e Valencia sono giocatori validissimi ma direi che tutta la squadra è pronta. C’è clima di serenità, sono tutti convinti di fare grande campionato”. Chi invece sembra non essere in sintonia con il gruppo attualmente è il difensore Mazzocchi: “I separati capita che possano fare pace o si separano. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”. Per il momento il presidente Iervolino di gode il ritorno di Bonazzoli: “Lo volevo a tutti i costi. Gliel’ho detto più di una volta, sarà il futuro attaccante della nazionale. È un giocatore fortissimo che segna gol importanti. Mertens? Potrebbe essere un’alternativa. Ne parleremo con Nicola ma al momento i nostri piani sono altri”. Poi, una considerazione sul dato abbonamenti: “Non sono deluso, ma si può fare di più. Salerno è una città che può portare 30mila tifosi allo stadio e quindi ragionevolmente ce ne aspettavamo 15mila ma sono convinto che alla fine verranno allo stadio a vedere una squadra che farà molto bene. Ai tifosi dico di darci il vostro amore, non vi deluderemo. Sono convinto che la squadra sarà veramente forte. Qualche errorino forse l’abbiamo fatto ma sono molto fiducioso”. Tifosi che comunque non hanno fatto mancare né presenza né calore ieri sera all’Arechi: “I tifosi non ci fanno mai mancare l’affetto, oggi sono qui e li ringrazio in qualità di presidente amico perché fa caldo ed è sabato. La loro vicinanza in un giorno così Importante per me e per la mia famiglia, che siamo qui a ricordare un fratello scomparso per un brutto male ci dà un grande sostegno e vicinanza. Lui ci guarda da lassù e ci seguirà contento”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia