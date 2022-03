Iervolino, Lega Serie A?Vanno cestinati personalismi

“La Lega non e’ il posto ideale per trovare coesione ma il calcio va riformulato, bisogna cestinare personalismi e trovare il filo conduttore per costruire un rapporto fruttuoso e fare del calcio italiano una delle prime industrie al mondo. Anche con l’indicazione di un nuovo presidente, la Lega puo’ trovare nuove energie”: lo dice il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, in collegamento da Dubai, in occasione della presentazione del 15esimo torneo Amici dei Bambini della U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi. La Salernitana domani sfidera’ l’Inter a San Siro e Iervolino crede in una ottima prestazione: “La squadra e’ in forma, ho sentito Sabatini che mi ha rincuorato. Sono motivati, la temperatura dei tifosi a Salerno e’ molto alta e speriamo di fare una bella partita a San Siro”.

