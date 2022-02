Iervolino giovedì mattina sarà ricevuto dal sindaco Napoli

Domani il presidente Iervolino sarà ricevuto al Comune dal sindaco Napoli. Il patron ha ufficializzato la nomina di Maurizio Milan quale nuovo amministratore delegato della Salernitana. Manager che ha collaborato in diverse avventure professionali con l’attuale presidente del club granata, Milan dovrà essere l’uomo sul campo di Iervolino quando quest’ultimo sarà assorbito in futuro dai suoi mille impegni istituzionali e non potrà essere accanto alla squadra. Maurizio Milan, già Direttore Generale Area Education & Services, sarà in pratica il braccio destro di Iervolino nella sua avventura salernitana, con il compito di dirigere e vigilare sulla società.

