Iervolino: Chiedo rispetto per le mie scelte

SALERNO – Con un accorato messaggio postato sulla propria pagina ufficiale Facebook, Danilo Iervolino (nella foto) ha voluto mettere la parola fine, o almeno si spera, alla vicenda antipatica e ormai stucchevole che lo ha contrapposto all’ormai ex direttore sportivo Walter Sabatini. Il presidente, inoltre, ha voluto esprimere ai tifosi tutto il proprio rammarico per il malcontento venutosi a creare nella piazza subito dopo il prestigioso traguardo della salvezza, che peraltro ha generato le prime critiche nei suoi confronti dopo sei mesi di idillio assoluto: “Qualsiasi scelta che come presidente ho preso -ha esordito Danilo Iervolino- è stata soggetta a giudizi dei tifosi, questo lo accetto e mi piace – ha proseguito il numero uno del club granata – Anche io posso fare scelte non condivisibili da tutti però vi chiedo quel giusto rispetto perché il mio umore ed il mio entusiasmo passa per voi, la vostra fiducia ed il vostro entusiasmo. Io ci metto tutto me stesso, amo la Salernitana e metterò tutta la mia passione per riuscire in questo progetto – ha aggiunto il presidente della Salernitana– Scusate per tutte le polemiche, io voglio solo il bene della Salernitana e della città di Salerno. Io vi adoro incondizionatamente e non giudicate anche tutto questo affetto perché amare e lottare per ciò che si ama è una battaglia che -ha concluso Iervolino- vale la pena di vivere fino in fondo”. SABATINI IN GRECIA? Nel frattempo Walter Sabatini potrebbe trovare un’altra sistemazione a breve. L’esperto operatore di mercato infatti è stato accostato alla formazione greca dell’Olympiakos, compagine che parteciperà alla prossima Champions League. Nelle prossime ore Sabatini potrebbe incontrare i vertici della società ellenica ed iniziare una nuova stimolante avventura professionale.

