Iervolino, auguri Salernitana

“Buon compleanno alla nostra Salernitana: una squadra unica, di una citta’ straordinaria e con una tifoseria leggendaria”. Cosi’ Danilo Iervolino, numero uno del club granata, ha augurato attraverso i social buon compleanno al cavalluccio marino che oggi taglia il traguardo dei 103 anni dalla fondazione. “La Salernitana e’ una storia di passione, orgoglio, coraggio, amore, dedizione ed attaccamento ad una maglia iniziata 103 anni fa e che non finira’ mai”, ha scritto Iervolino, invitando tutti a proseguire uniti l’avventura. Un concetto ribadito anche dall’amministratore delegato del club Maurizio Milan che, gia’ da ieri, sta partecipando alle celebrazioni per il compleanno della Salernitana. “Mi e’ stata regalata una sciarpa che reca la scritta ‘Rispetto per chi ci rispetta’. C’e’ tutto in questa frase. Penso che noi come societa’ dobbiamo guadagnarcelo questo rispetto -ha evidenziato Milan che per due giorni e’ rimasto a stretto contatto con il popolo salernitano. – I tifosi ci hanno chiesto un progetto, ci hanno responsabilizzato molto, ad esempio una giovane tifosa mi ha detto di allestire una squadra forte perche’ sta risparmiando 2 euro al giorno per fare l’abbonamento”. Diverse le iniziative organizzate dai tifosi per celebrare la fondazione della Salernitana: ieri nel vecchio stadio Vestuti e’ stata allestita un’esposizione degli striscioni appartenenti alle sigle del tifo di ieri e di oggi; in serata, dopo un momento dedicato ai bambini, e’ andata in scena la festa organizzata dal gruppo ultras Ums. In mattinata, sempre nell’impianto di piazza Casalbore, sono state scoperte due targhe in memoria dell’ex portiere Fulvio De Maio e dello storico segretario Bruno Somma.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia