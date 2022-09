Iannone (FdI), deluchiani in preda alla disperazione

“E’ una vergogna senza precedenti quella a cui stiamo assistendo. I deluchiani in preda alla disperazione stanno minacciando i sindaci della provincia di Salerno. Minacciano di non farli accedere a finanziamenti regionali se il Pd non dovesse riscuotere consensi nei relativi Comuni. Questo la dice lunga sulla considerazione che hanno dei cittadini, ma questi ultimi hanno capito che nel Pd la politica e’ un affare di famiglia. La voce si rincorre dai Monti Lattari al Monte Cervati, perderanno ovunque e quindi dovrebbero togliere i finanziamenti a tutti. Invitiamo i sindaci a non lasciarsi spaventare da questa ‘camorra politica’ anzi a ribellarsi perche’ questa non e’ piu’ politica”. Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, candidato nel collegio uninominale del Senato di Salerno.

