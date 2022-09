Iannone (FdI), da Pd vergognosa propaganda nella chat sindaci campani

“Si usa la chat Anci dei sindaci campani per la propaganda del PD. Lo hanno visto tutti compresi i vertici dell’Associazione dei Comuni che restano in silenzio. Adesso chi quereleranno quelli del PD di Salerno? Avranno pure il coraggio di affermare che sostengo il falso? Non è stata postata in chat la locandina dell’evento del 19 settembre prossimo del tragico duo De Luca-Letta? Farebbero bene a nascondersi. Usano le Istituzioni come un comitato elettorale del PD ma i cittadini hanno capito. Peraltro dovrebbero vergognarsi vicendevolmente di farsi vedere insieme. Due debolezze non fanno una forza ma solo una Caporetto senza precedenti”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, candidati all’uninominale di Salerno per il centrodestra.

