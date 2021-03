Iannone (FdI): che fine hanno fatto i covid center in Campania?

“Sono tornate le file di ambulanze fuori agli ospedali campani. All’Ospedale di Scafati ambulanze in attesa per una notte intera, malati che al Ruggi di Salerno non vengono più accettati e sono inviati in pellegrinaggio sanitario ad altri ospedali. Che fine hanno fatto i Covid center di De Luca per i quali sono stati spesi milioni di euro e si sprecano le indagini? È passato oltre 1 anno dall’inizio della tragedia Covid e la Campania ad ogni ondata non è mai pronta”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.

