Iannone, De Luca vuol far morire ospedale Sarno?

“Da tempo l’ospedale di Sarno versa in una condizione gravissima se si considera che il nosocomio dispone di una struttura nuova e che serve una vasta popolazione. I miracoli che De Luca vanta televisivamente si traducono solo in queste tristi realta’. La filiera istituzionale Comune-Provincia-Regione-Governo non e’ capace di produrre altro che questi disastri: ospedali al collasso, tribunali al collasso e cittadini dell’Agronocerinosarnese trattati come paria.” Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia. ” De Luca – conclude – lo vuole portare dall’agonia alla morte?”.

