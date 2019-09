I volontari di Sea Shepherd allo Yoga Expo

Sea Shepherd torna a Salerno. In occasione della IV edizione dello Yoga Expo, i volontari della più agguerrita organizzazione mondiale per la tutela degli oceani e dei suoi abitanti, sarà presente presso il teatro Ghirelli, all’interno del parco dell’irno, con info point e mostra fotografica per incontrare simpatizzanti e sostenitori. I volontari saranno presenti domani mattina presso il loro stand dalle 9.30 alle 22.30. Yoga Expo, manifestazione organizzata dall’Asd Devayoga, sarà interamente plastic free e avrà un’area tematica particolarmente attuale e importante quale l’ambiente.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia