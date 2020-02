I volontari di Sea Shepherd a Salerno, dibattito in programma al Foyer Cafè

Sea Shepherd fa nuovamente tappa a Salerno. I volontari della più agguerrita organizzazione per la difesa dei mari e dei suoi abitanti terranno una conferenza pubblica per simpatizzanti e sostenitori il prossimo 15 febbraio. L’appuntamento, dunque, è per sabato alle ore 17.00 presso il Foyer Café di via Valerio Laspro dove gli attivisti parleranno di alcune delle principali campagne portate avanti, in questi anni, da Sea Shepherd. Per l’occasione, è prevista la proiezione di video ufficiali e, all’interno del locale, saranno allestiti infopoint e mostra fotografica.

