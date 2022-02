I tifosi post Salernitana – Milan non nascondono l’entusiasmo per il risultato raggiunto

di Armando Senatore

Ancor prima di entrare in campo, l’obiettivo per i tifosi era pareggiare almeno, per dimostrare che la Salernitana lotterà fino alla fine per restare in serie A. “La partita non poteva essere una passeggiata, sicuramente la squadra può contare sulla nuova dirigenza, il nuovo allenatore e i nuovi arrivati”, ha infatti dichiarato il signor Senatore. Merito in qualche modo resta anche dei tifosi che danno quella carica in più alla squadra: “La tifoseria gioca un ruolo importante in questa partita, il calore e l’entusiasmo che gli spettatori hanno in ogni partita dà un contributo fondamentale alla squadra e la tifoseria salernitana è quella carta in più che può dare la svolta al campionato e alle successive partite”, ha infatti aggiunto Senatore. “La prestazione della squadra è sicuramente positiva, abbiamo giocato la miglior partita della stagione a mio parere, per come si era messa la partita rimane un po’ di amaro in bocca, però voglio guardare il bicchiere mezzo pieno e quindi sono veramente soddisfatto della prestazione di tutta la squadra”, ha detto invece Vincenzo Di Somma che plaude all’esordio di Nicola, il nuovo allenatore. “Credo abbia fatto il miglior esordio possibile, perché non era facile con solo pochi giorni di allenamento dal suo arrivo, a giocare una partita del genere e addirittura strappare un pareggio contro la prima in classifica”, ha infatti aggiunto Somma. “Mai come oggi abbiamo giocato lottando, il nuovo allenatore sta facendo un lavoro eccezionale. Qualche settimana fa dopo il vantaggio avversario avremmo preso 4-5 gol ma con la giusta mentalità che sta dando Nicola con la voglia dei giocatori credo che c’è stato un grande miglioramento rispetto al passato – ha dichiarato a fine partita Francesco Capaccio – Bisogna vincere qualche partita in più in modo tale da accumulare punti e fare pressioni alle squadre che lottano per la salvezza”.

