I tifosi: “La vittoria ci stava tutta, ma siamo stati sfortunati”

di Giuseppe De Angelis

Le aspettative erano tante. Tutti ieri credevano nella vittoria della squadra granata. Ci credevano a tal punto che i biglietti per la curva Sud sono andati esauriti in poche ore. Le aspettative però alla fine sono state deluse e la colpa non è da attribuire alla squadra che ha davvero lottato fino alla fine, ma ad un arbitraggio di certo non favorevole…

“Credo che Colantuono avrebbe dovuto dare un impulso maggiore alla partita, doveva dare un segnale tra il primo ed il secondo tempo, effettuando dei cambi più strategici. – spiega Antonio De Angelis – Anche se devo dire la verità rispetto alle partite precedenti si è vista una qualità maggiore della squadra sia in difesa che a centrocampo. Credo che quello che ci sia mancato è un po’ di fortuna, la qualità della squadra l’abbiamo vista tutti. Siamo migliorati molto, ci è mancato, ripeto il colpo di fortuna”.

La pensa allo stesso modo anche Giovanni Biasini che ha evidenziato anche come la Salernitana abbia davvero giocato bene… “Abbiamo fatto un buon primo tempo, rovinato dalle decisioni dell’arbitro ed anche nel secondo tempo possiamo tranquillamente dire che abbiamo dominato, decisivo sicuramente l’apporto di Verdi, peccato solo che non sia arrivato quel colpo di fortuna che poteva regalarci i tre punti che sarebbero stati decisivi ai fini della classifica”. Applausi, nonostante il risultato, per la compagine granata arrivano anche da Simone Gagliardi… “Nonostante il risultato è stato un’ottima partita. Era la prima volta per tanti ed era la prima volta che giocavano tutti insieme. L’arbitro ci ha penalizzato non poco e forse anche Colantuono ha fatto qualche errore nei cambi”.

Errori a parte Verdi è sicuramente il giocatore che ha conquistato i tifosi… “E’ stato fantastico, -ha detto Giovanni Di Domenico – ha giocato con il cuore e si è visto. Ci ha regalato due perle che resteranno nella storia. Purtroppo meritavamo la vittoria, ma siamo stati penalizzati e adesso la lotta per la salvezza diventa sempre più dura”. “I tre punti erano fondamentali – spiega il signor Marco Notari – non credo molto che l’arbitro ci abbia penalizzato. I rigori c’erano, purtroppo per noi. Dovevamo solo osare un po’ di più nel secondo tempo e forse avere la fortuna più dalla nostra parte”. Amarezza per il risultato finale anche per il signor Riccardo Marino… “La squadra si deve ancora conoscere ed amalgamare. I nuovi acquisti sono stati quasi tutti bravi. Verdi poi è stato fantastico, ma manca ancora quell’unità di gruppo che fa la differenza quando scendi in campo. La vittoria la meritavamo, purtroppo non è arrivata, speriamo di rifarci a Genova”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia