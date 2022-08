I Sonorotrad di scena a Caggiano

di Monica De Santis

Sonoratrad è una realtà che da molti anni condivide, oltre che una salda amicizia dei suoi componenti di straordinaria estrazione musicale, una forte passione per la musica popolare. Composto da Pietro Pisano, Rocco Zambrano, Salvatore de Vivo e Catello Gargiulo, il gruppo sarà protagonista, questa sera, nell’ambito del progetto Campagna Amica, in collaborazione con i “Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour” presso l’azienda olivicola biologica Abbamonte, in località Mattina di Caggiano. Si tratta della terza tappa di questo progetto, dopo quella di Giovi alla Tenuta dei Normanni con il quartetto di Marco Zurzolo, e quella dii Aquara nell’azienda agricola di Cinzia Maucione con i Musicastoria, che vuole coniugare la musica con la buona cucina e con i prodotti della nostra terra. Un progetto che sta riscuotendo molti consensi da parte del pubblico, che oltre a degustare ottime pietanze, oltre ad ascoltare buona musica, sta scoprendo e riscoprendo luoghi della nostra provincia ricchi di fascino e sta anche conoscendo delle realtà, come le aziende che ospitano queste serate, davvero eccellenti. Tornando alla serata di questa sera, che avrà inizio alle ore 21, i protagonisti come abbiamo detto sono il gruppo Sonorotrad che nasce dall’incontro di eccellenti musicisti provenienti da esperienze differenti, che culmina in un originale e raro repertorio di musica popolare. Lo spettacolo è basato sulla rivisitazione di storici brani della tradizione campana, dalle vibranti tammurriate dell’agro nocerino sarmese alle pulsanti tradizioni cilentane, della magica pizzica del basso salento e le originali sonorità del gargano alle poetiche tarantelle calabresi, conducendo il pubblico in un viaggio che percorre tutta l’incredibile energia delle tradizioni popolari del sud Italia. Sonorità e credenze contadine che si intrecciano a ritualità più cristiane e alla modernità, creando quella magica e sconvolgente osmosi tra passato e presente, tra l’antico e ciò che non deve scomparire: tutto questo è Sonorotrad!

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia