I sindaci di Corbara e Giffoni anticipano De Luca e firmano prima le ordinanze

di Monica De Santis

Non atteso l’arrivo dell’ordina del Governatore De Luca, al contrario si sono mossi diverse ore prima i sindaci dei comuni di Giffoni Valle Piana e Corbara, che nella giornata di ieri hanno emesso ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul loro territorio. Lasciano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto. Una decisione presa visto l’alto numero di persone positive e tra questi anche molti docenti, fanno sapere i due primi cittadini. Ma la lista dei sindaci in realtà è molto più lunga, almeno in Campania, dove altri primi cittadini hanno anticipato le decisioni prese in tarda serata dal Presidente De Luca. Intanto da più parti arrivano richieste di lezioni in Dad anche per gli studenti universitari lavoratori o positivi al covid. Si chiede così al Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, Messa che gli esami e le sedute di laurea si possano potranno essere svolti con modalità a distanza in tutti gli Atenei nei quali, a seguito del sensibile incremento dei contagi, non sarà possibile garantire la presenza. Una scelta che andrebbe adottata al più presto in una fase emergenziale nella quale il contrasto al Covid resta la priorità assoluta.

