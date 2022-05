di Monica De Santis

I sindaci delle Repubbliche Marinare uniti contro il silenzio della Rai. A meno di dieci giorni dall’inizio della 66esima edizione della Regata Storica, i componenti del Comitato Generale delle Repubbliche Marinare d’Italia composto dai rappresentanti delle Città di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia, stigmatizzano l’atteggiamento dei vertici della Tv di Stato che ad oggi non ha ancora detto nulla sulla possibilità di mandare in onda l’evento che ogni anno richima non solo migliaia di turisti, ma che è sempre stato seguito da tantissimi spettatori in televisione. I sindaci ed i componenti del comitato organizzatore che si ritroveranno il prossimo 5 giugno sul mare della Costiera per dar vita alla 66esima Regata storica, chiedono ai vertici della Rai Radiotelevisione Italiana, spiegazioni circa l’atteggiamento assunto nei confronti della macchina organizzativa dell’evento che, ancora non riesce a conoscere le intenzioni della tv di Stato circa la messa in onda della manifestazione. Seppur da tempo contattata, per inserire nel palinsesto del secondo canale la trasmissione in diretta della rievocazione storica in programma ogni anno a turno tra le quattro città, e quest’anno ospitata nella suggestiva cornice di Amalfi, l’azienda di servizio pubblico ha incredibilmente assunto un atteggiamento di silenzio. Di fronte alle istanze avanzate dai Sindaci di Venezia Luigi Brugnaro, di Genova Marco Bucci, di Pisa Michele Conti e di Amalfi Daniele Milano e nonostante l’interessamento del Senatore Alberto Barachini, Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, qualsiasi tentativo di interlocuzione è stato sin qui lasciato immotivatamente cadere nel vuoto. Se la 66esima regata storica delle quattro Repubbliche Marinare d’Italia, evento nato sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, non avrà un suo spazio su una delle reti Rai, l’azienda non solo oscurerà una delle pagine di storia nazionale, ma tutto il suo carico di significato che accompagna l’evento sin dal giorno della sua istituzione. A sostegno dell’organizzazione della Regata Storica, anche i cittadini di Amalfi ed anche il presidente provinciale di Federalberghi Antonio Ilardi, che attraverso una nota inviata ieri agli organi d’informazione, scrive… “Condividiamo il disappunto espresso dai Sindaci dei Comuni che dettero vita alle Repubbliche Marinare, stigmatizzando la paventata assenza dalle reti RAI della diretta della 66 Regata Storica che si terrà il prossimo 5 giugno sul mare della Costiera Amalfitana. Lunedi mattina rivolgeremo un appello ufficiale alla RAI e ai parlamentari salernitani affinché si attivino per cambiare questa scellerata decisione che offende uno degli ambiti più suggestivi del pianeta e non valorizza le gloriose tradizioni del nostro Paese”.

