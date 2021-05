I santini del boss Cutolo arrivano su Tik tok

di Pina Ferro

Raffaele Cutolo, fondatore della Nco, diventa protagonista di TikTok. Il santino del boss, stampato in occasione del trigesimo a un mese dalla morte, finisce sul noto social. Dunque, Cutolo (deceduto a febbraio scorso in carcere) continua a far parlare di sé anche da morto. Questa volta non per la sua carriera da delinquente, che l’ha portato a passare 57 dei suoi 79 anni in carcere, ma per il “mito” costruito intorno alla sua figura. I santini, stampati in numero ridotto e in occasione del trigesimo, erano destinate esclusivamente ai familiari o alle persone più vicine, ma sono a quanto pare arrivate anche a chi con Cutolo non aveva nulla a che fare. Da indiscrezioni, sembra che la famiglia di Raffaele Cutolo non abbia autorizzato la diffusione delle immagini per ricordare la morte del boss e in più occasioni avrebbe affermato che preferiva far calare il sipario sulla vita di un uomo che ha trascorso quasi 60 anni in carcere, anche alla luce del fatto che l’ex capoclan della Nco ha una bimba adolescente.

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia